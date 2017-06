Was für eine Überraschung am Ende der diesjährigen E3 PC Gaming Show! Zum 20. Geburtstag von Age of Empires veröffentlicht Microsoft eine runderneuerte Version des Originals von 1997. Das Spiel wird den Titel Age of Empires: Definitive Edition tragen und komplett neu gerenderte Grafiken in 4K-Auflösung bieten. Im ersten Trailer sind neben knackscharf gerenderten Einheiten auch schöne Wassereffekte zu sehen.



01:48

Erstmals lässt sich die Perspektive auch weit herauszoomen, sodass sich die Spieler einen wesentlich besseren Überblick auf das Kampfgetümmel verschaffen können. Das Gameplay soll mit zahlreichen, aber nicht näher genannten Verbesserungen aufwarten und auch das Interface wird an moderne Standards angepasst. Neben der knackfrischen Grafik wird auch der Soundtrack komplett neu eingespielt, außerdem soll das Spiel Multiplayer-Partien über Xbox Live bieten. Ein Releasetermin wurde noch nicht genannt, Interessierte können sich bereits auf der offiziellen Website für eine Mehrspieler-Beta anmelden. (Die Seite scheint derzeit überlastet zu sein. Einfach später nochmal probieren!)

Hinweis in eigener Sache: Sobald erste Screenshots veröffentlicht werden, fügen wir sie dieser Meldung selbstverständlich hinzu.

Das Spiel wurde während der PC Gaming Show von Adam Isgreen, Creative Director bei Microsoft Studios präsentiert. Er hat unter anderem bei Westwood Studios an der Command & Conquer-Serie gearbeitet, später auch bei Petroglyph an Universe at War und Star Wars: Empire at War. Bei Microsoft ist er nun für Age of Empires: Definitive Edition zuständig.