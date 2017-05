Activision Blizzard: Geschäftszahlen zeigen dank Destiny 2 Rekordergebnis

Das erste Quartal 2017 war für Activision Blizzard ein voller Erfolg. Die Geschäftszahlen fielen deutlich positiver aus, als die Firma die erwartet hatte.

Die Einnahmen betrugen im ersten Quartal 2017 insgesamt 1,73 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung von 19% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der aktiven Nutzer im ersten Quartal gibt das Unternehmen mit 431 Millionen an. Davon alleine fallen 41 Millionen auf Blizzard, unter anderem Dank des Online-Shooters Overwatch, durch dessen Erfolg die eine Milliarde-Dollar-Marke an Einnahmen durchbrochen werden konnte.

Für den unerwartet großen Erfolg im ersten Quartal 2017 macht Activision Blizzard die Vorbestellungen des beiden kommenden Actionspiels Destiny 2 verantwortlich. Laut Geschäftsführer Eric Hirshberg gehören die Vorbestellungen des Titels zu den stärksten, die das Unternehmen jemals verzeichnen konnte. Vor allem die "größeren" Editionen mit Season Pass des Online-Shooters seien bei den Kunden sehr beliebt. Auch die Vorbestellungen des Zweiten-Weltkriegs-Shooters Call of Duty: WW2 seien sehr stark, wirken sich aber wohl erst auf das aktuelle Quartal aus.

Destiny 2 erscheint am 8. September 2017, während Call of Duty: WW2 am 3. November veröffentlicht wird.

Quelle: BluesNews