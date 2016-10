Activision: CEO über die Aufgabe, Call of Duty interessant zu halten

Sie ist eine der erfolgreichsten und langlebigsten Videospielmarken aller Zeiten: Seit rund einer Dekade beschert uns Activision inzwischen jedes Jahr einen neuen Teil von Call of Duty - von klassischen Weltkriegsgefechten bis hin zur moderner Kriegsführung haben virtuelle Baller-Enthusiasten dabei inzwischen alles erlebt. Dass es dabei selbst beim noch so bewährten Konzept schnell zu Repetition kommen kann, liegt auf der Hand - gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Forbes hat Activision Blizzards CEO Bobby Kotick nun über die Aufgabe gesprochen, die Marke trotz jährlicher Ableger frisch und spannend zu halten. Die Art und Weise, wie man innerhalb einer bereits bestehenden Serie innoviere, unterscheide sich dabei gar nicht so sehr von der Art, wie man frische Marken erfinde - der große Vorteil eines bestehenden Konzeptes sei jedoch der klare Fahrplan zum Erfolg:

"Du weißt bereits, wer dein Publikum ist. Du verstehst dessen Erwartungen. Dann nimmst du deine inspirierten, kreativen Teams und denkst über deine Marken nach und darüber was du damit kreieren willst, um deine Fans zu erfreuen, zu überraschen und zu unterhalten - all das mit einer Menge Wissen darüber, was für sie wirklich zählt und wichtig ist", so Kotick. "Alles, was du tun musst, ist zuhören. Das heißt nicht, dass sie dir die Ideen geben, aber was sie dir geben, sind ihre Gedanken und Meinungen. Und wenn du mit diesen Gedanken und Meinungen respektvoll umgehst, hast du für gewöhnlich einen ziemlich guten Plan für Innovationen."

Was die Langlebigkeit und die damit vermeintlich einhergehende Abnutzung einer Serie angeht, zieht Kotick klare Vergleiche zu den Großen der Popkultur: "Große Marken bieten tolle Pläne für Innovation und Inspiration. Star Trek und Star Wars sind großartige Beispiele kontinuierlicher Unterhaltungsserien. Call of Duty ist eine der beständigsten Marken in der Unterhaltungsbranche", so Kotick, der sogar Vergleiche zum Sport zieht: "Die NFL, NBA und Major League Baseball sind beständige Unterhaltungsprodukte mit der vermutlich größten Ähnlichkeit zu der Erfahrung, die wir bieten."

"Unsere Priorität ist der Fokus auf das Publikum", so Kotick abschließend. "Das Erkennen und Wertschätzen der Tatsache, dass unserem Publikum so viel an unseren Marken liegt, und unsere Verantwortung ihm gegenüber, fortlaufend innerhalb dieser Marken zu innovieren. Wir fühlen eine gewaltige Verantwortung unserem Publikum gegenüber, die Marken aufregend zu halten." Ob das Activision und im aktuellen Fall dem Entwicklerstudio Infinity Ward auch in diesem Jahr gelingt, sehen wir ab dem 4. November 2016, wenn Call of Duty: Infinite Warfare für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

