Activision Blizzard: Finanzieller Erfolg - Drittbestes Unternehmen 2016

Activision Blizzard ist bekannt für international erfolgreiche Spiele, wie etwa die Call of Duty-Reihe, Diablo 3, Hearthstone, StarCraft 2: Wings of Liberty und noch mehr. Im letzten Jahr gingen besonders Overwatch und World of Warcraft: Legion steil und sorgten für finanziellen Erfolg des Unternehmens. Dem aktuellen Finanzreport des Unternehmens zufolge lief 2016 sogar so gut, dass es Activision Blizzard in die Top-Charts der am besten verdienenden Videospielunternehmen weltweit lanciert hat. Der Konzern landete auf dem dritten Platz, was den Umsatz betrifft.

Die zwei Top-Platzierungen gingen an den chinesischen Konzern Tencent mit 10,201 Milliarden US-Dollar Umsatz auf Rang eins und Sony mit 7,837 Milliarden. Activision Blizzard generierte 6,607 Milliarden US-Dollar Einnahmen im Jahr 2016. Diese Zahlen sollen laut Newzoo keine Hardwareverkäufe beinhalten, sondern sich lediglich auf den Verkauf von Software und Mikrotransaktionen beziehen. Bei Sony beispielsweise spielt der Verkauf von PS-Plus-Mitgliedschaften eine große Rolle. Weiterhin beläuft sich der Unterschied zum Vorjahr bei Activision Blizzard prozentual ausgedrückt bei 42 Prozent Zuwachs.

Damit hängt der US-amerikanische Konzern mit Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, sogar Big Player wie Microsoft und Apple ab. Auch Electronic Arts und Google stellen sich im Ranking hinten an. Die komplette Übersicht der 25 umsatzstärksten Unternehmen des Jahres 2016 könnt ihr bei Newzoo einsehen. Mehr interessante News und wissenswerte Infos zu Activision Blizzard findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Habt auch ihr zum finanziellen Erfolg des Unternehmens im vergangenen Jahr beigetragen und euch eins von deren Spielen gekauft? Falls ja, welches war es? Nutzt gerne die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und schreibt es der Community und uns!