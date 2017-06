Activision: E3-Lineup und Crash Bandicoot-Überraschung angekündigt

In wenigen Tagen öffnet die E3 2017 (13. bis 15. Juni 2017) in Los Angeles die Tore. Kurz vor dem Start hat Publisher Activision nun das offizielle Lineup für die kommenden Tage bekannt gegeben. Spieler vor Ort haben die Möglichkeit, die Titel Call of Duty: WW2, Destiny 2 und die Ende des Monats erscheinende Crash Bandicoot N. Sane Trilogy auszurobieren. Zudem hat Publisher Activision eine Crash Bandicoot-Überraschung angekündigt, die in den kommenden Tagen enthüllt werden soll.

Das Entwicklerteam von Sledgehammer Games möchte im Rahmen der E3 2017 neue Informationen zum Divisionen-System in Call of Duty: WW2 bekannt gegeben. Spieler schließen sich im Spiel einer von fünf verschiedenen Divisionen an. Dabei handelt es sich um Airborne, Mountain, Infantry, Armored und Expeditionary Force. Neben dem klassischen Multiplayer-Modus, dürfen Besucher zudem einen Blick auf den neuen "War"-Modus werfen, der in Zusammenarbeit mit Raven Software entsteht.

Im Fall von Destiny 2 wird Activision ebenfalls zwei verschiedene Anspiel-Stationen bieten. Zum einen dürfen Spieler die Story-Kampagne und zum anderen den kompetitiven Multiplayer-Modus ausprobieren. Informationen zur anstehenden Beta-Phase wird es ebenfalls im Rahmen der Spielemesse geben. Neues Gameplay zu Call of Duty: WW2 und Destiny 2 werden zudem im Rahmen der Sony-Konferenz am Dienstag, den 13. Juni um 03 Uhr deutscher Zeit erwartet. Weitere Meldungen zu Activision findet Ihr auf unserer Themenseite.

