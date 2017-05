Ace Combat 7: Release auf 2018 verschoben

Es gibt Neuigkeiten rund um die Action-Flugsimulation Ace Combat 7. Wie Publisher Bandai Namco und Kazutoki Kono (Franchise Director der Ace Combat-Saga) heute mitteilten, wird das Spiel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Stattdessen wurde Ace Combat 7 auf das kommende Jahr 2018 verschoben. In einer persönlichen Nachricht an die Fans der Reihe äußerte sich Kazutoki Kono zu den Gründen für die Verschiebung:

"Liebe Ace Combat Fans, ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um direkt zu euch zu sprechen, unseren treuen ACE COMBAT Fans, und euch aus erster Hand ein Update zum Release von ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN geben. Das Project ACES Team und ich haben hart an ACE COMBAT 7 gearbeitet und wollen unbedingt die Vorstellung erfüllen, die wir von diesem Spiel haben. Um das erreichen zu können, haben wir uns entschlossen die Veröffentlichung von ACE COMBAT 7 auf 2018 zu verschieben. [...] Durch Kombination aus der Unreal 4 Engine und der Leistung der aktuellen Konsolengeneration sowie PC Hardware haben sich uns wortwörtlich himmelsweite Möglichkeiten eröffnet, um das bislang beste ACE COMBAT Erlebnis zu kreieren. Nie zuvor in der 20-jährigen Geschichte von ACE COMBAT hat die Spieletechnologie uns gestattet, den Luftkampf bis ins kleinste Detail zu erschaffen, wie etwa Luftströmung und Bewölkung. Wir können den Spielern mit Hardware wie der PSVR sogar neue Wege bieten, um Angriffe und Dogfights am Himmel zu erleben. Im Namen des gesamten Project ACES Team möchten wir euch für eure Geduld und eure Unterstützung danken."

Zusätzlich kündigte Kuno an, dass im Rahmen der kommenden E3 2017 neues Gameplay-Material zu Ace Combat 7 präsentiert wird. Dabei zeigt das Entwicklerteam erstmals Szenen aus einer Mission ohne Virtual Reality. Die Flugsimulation erscheint für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 mit PlayStation VR-Unterstützung. Allerdings wird nicht die vollständige Kampagne, sondern nur spezielle Missionen in Virtual Reality spielbar sein. Weitere Meldungen zu Ace Combat 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.