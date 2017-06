Devolver Digital hat die wohl mit deutlichem Abstand ungewöhnlichste E3-Präsentation aller Publisher hingelegt. Spiele waren nur Randthema. Stattdessen wurde die komplette Gamesbranche durch den Kakao gezogen. Dabei hätte Devolver durchaus Neuigkeiten zu berichten gehabt. Auf der Messe, aber eben nicht auf der eigens anberaumten Pressekonferenz, wurde nämlich unter anderem der finale Release-Termin für Absolver bekannt gegeben.

Das Action-Rollenspiel des französischen Studios Slocap erscheint am 29. August 2017 für PC und PS4. Eine Fassung für Microsofts Xbox One ist bislang nicht angekündigt. Der Gameplay-Fokus von Absolver liegt auf durchaus anspruchsvollen Nahkämpfen mit und ohne Waffen. Der neue, ebenfalls auf der E3 2017 gezeigte Trailer verrät mehr hierzu. In der Galerie findet ihr einige Screenshots zum ebenfalls mit der beliebten Unreal Engine 4 entwickelten Titel. Alle weiteren News und Infos gibt's wie gewohnt auf der Themenseite zu Absolver.