Laserhaie sollte jeder haben, denn sie sind einfach cool. Weil das aber nicht geht, dürft ihr den gefräßigen Tierchen zumindest im Action-MMO ARK: Survival Evolved Laser verpassen.

Denn die PC-Version erhielt das neue Update 257, das eine ganze Menge Neuerungen mit sich bringt. So wird der Vulkan auf der Insel endlich aktiv und Lavaströme durchziehen das Land um den Berg herum, was diese Gegenden jetzt besonders gefährlich macht. Außerdem findet die riesige TEK Cave ihren Weg in das Spiel. Sie stellt den Endgame-Inhalt von ARK dar. Das Levelcap wurde auf 100 angehoben, ihr müsst allerdings eure Engram-Punkte neu verteilen. Ebenfalls neu ist der Megalodon-Sattel. Mit diesem könnt ihr euren Haien die besagten Laser verpassen, womit diese dann auf Feinde schießen.

Über die Klon-Kammer ist es möglich, eure liebsten Dinos zu klonen. Ebenfalls neu sind riesige Bienen, die ihr zähmen und dann den Honig ernten könnt. Zu den neuen Kreaturen im Spiel gehören auch der Kentrosaurus mit seinen Rückenstacheln sowie das Kriegsschwein Daeodon. Der Unterwasser-Saurier Liopleurodon ermöglicht euch dagegen längere Tauchgänge.

Momentan steht noch nicht fest, wann das Update auch für die Xbox-One- und PS4-Version von ARK verfügbar sein wird.

Quelle: Survive the Ark