Mit dem Patch 258 für ARK kommt gleich ein großer Schwall an neuen Inhalten auf alle Survival-Experten zu. Fünf neue Kreaturen durchstreifen mit dem Patch nun die Welt von ARK: Survival Evolved, darunter Hyaenodon dirus, ein früher Verwandter der Hyänen, Megatherium formipavor, ein riesiger Insektenfresser, oder auch Megalania muruspede, eine in Höhlen lebende Echse, die sich mit Gift verteidigt. Mit diesen fünf Kreaturen leben nun 100 urzeitliche Wesen in der Welt von ARK, ausgenommen Insekten und Boss-Gegnern. Den Trailer zum Patch könnt ihr euch hier anschauen:



Weitere Neuerungen sind unter anderem (und das ist kein Witz) eine Toilette, welche es den Überlebenden erlaubt, ihr Geschäft unter zivilisierten Bedingungen zu erledigen. Darüber hinaus erhält der Spieler nach erledigtem Geschäft einen Erfahrungs-Boost. Für das schnellere Vorankommen auf See können die Spieler nun außerdem Motorboote herstellen. Weitere kleinere Änderungen sind neue kosmetische Items, neue Frisuren und Bärte, sowie das Zurücksetzen aller bisherigen Steam-Trophäen - damit sollen die PC-Erfolge an die Konsolen-Erfolge angeglichen werden.

Quelle: Studio Wildcard