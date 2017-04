ARK: Großes Update 256.1 bringt Unterwasser-Basen und mehr

Die PC-Version des beliebten Survival-Abenteurs Ark: Survival Evolved hat ein neues Update spendiert bekommen. Dieses kann ab sofort bei Steam heruntergeladen werden. An Bord des Datenpakets mit Versionsnummer 256.1 sind neue, submarine Basen, frische Kreaturen - sowohl an Land als auch zu und unter Wasser -, Aufzucht von Meerestieren, Teleporter-Pads und eine totale Überarbeitung des Inventars. Das Update wiegt 1,2 Gigabyte.

Mit den neuen, submarinen Basen können Spieler nun auch unter Wasser bauen. Die geschlossenen Strukturen verhindern, dass es drinnen nass wird und arbeiten mit Ventilatoren, welche die Räumlichkeiten mit frischer Luft versorgen. Im feuchten Nass können nun auch Unterwassertiere (Amphibien und sonstige Meeresbewohner) gezüchtet werden. Dazu müssen Unterwasser-Eier sorgfältig behandelt werden und dürfen das nasse Element niemals verlassen. Dafür bedarf es aber keiner Regulierung der Temperatur, und die kleinen Geschöpfe schlüpfen überall.

Patch Notes des Updates 256.1 für Ark: Survival Evolved

- New TEK Cave & Cyclical Active Volcano

- New Structure: Dynamic-Length Bridges

- More Creatures, Gear, Armors, Weapons, & Structures!

- "Ascension" Game Progression, "Boss Wars"

- DirectX12 Mode for Windows 10! Approximate +20% perf

- Specific Representative "on-ground" meshes for all dropped items

- Random GPU Driver crash fix: TrueSky

- Fixed a common server crash associated with harvesting. Servers should urgently upgrade to this version to avoid crashes!

- Fixed not being able to craft Tributes, and not being able to "Transfer All" from Supply Crates.

Quelle: Steam