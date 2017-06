ARK: Survival Evolved - Finaler Release-Termin für PC und Konsolen bekannt gegeben

Studio Wildcard hat im Rahmen der derzeit in Los Angeles stattfindenden E3 2017 endlich den finalen Release-Termin von Ark: Survival Evolved bekannt gegeben. Die schon heute äußerst beliebte Überlebenssimulation erscheint demnach am 8. August parallel für PC, PS4 und Xbox One. Damit endet in Kürze also eine über zweijährige Early-Access-Testphase, in deren Verlauf Studio Wildcard jede Menge an neuen Inhalten nachlieferte und unzählige Bugs fixte. Die Verkäufe liegen jetzt schon im x-fachen Millionenbereich.

Die Vorbestellung von Ark: Survival Evolved ist ab sofort möglich. Fällig wird Vollpreis - mindestens. Die Standard Edition, bestehend lediglich aus dem Basisspiel, kostet nämlich bereits 59,99 US-Dollar und sehr wahrscheinlich ebenso viele Euro. Die Explorer's Edition für 99,99 Dollar enthält zusätzlich den Season-Pass (inklusive dem bereits erhältlichen "Scorched Earth"-DLC) und die Limited Collector's Edition für 159,99 Dollar au0erdem noch diverse physische Goodies (Notizbuch, Stoffkarte, Kette, Poster, Soundtrack). Der Pre-Order-Trailer enthält weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Ausgaben.