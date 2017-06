Wer Electronic Arts' diesjährige Show EA Play im Vorfeld der E3 2017 verfolgt hat, dem wird ein Auftritt möglicherweise im Kopf geblieben sein. Der Schauspieler Josef Fares betrat nämlich die Bühne, um sein neues Koop-Spiel A Way Out zu präsentieren. Und das tat er merkbar lockerer, als seine oftmals steif wirkenden Branchenkollegen.

Generell scheint der Chefentwickler eher kein Blatt vor den Mund zu nehmen, was jetzt in einer interessanten Aussage über die PlayStation 4 mündete. Im Interview mit Engadget sprach Fares unter anderem über die Optimierung seines Spiels für die jeweiligen Plattformen - und mit Sonys Konsole ist der Entwickler offenbar weniger zufrieden.

"Wisst ihr was? Diese Maschine ist nicht so stark, wie ihr denkt", so Fares über die PlayStation 4. "Sie ist wie ein fünf Jahre alter PC. Wären Konsolen so stark wie PCs heute, würdet ihr völlig andere Spiele sehen. Die meiste Arbeit von Entwicklern dreht sich darum, sie auf Konsolen zum Laufen zu bekommen."

Die PlayStation 4 erschien erstmals im Jahr 2013 und hat somit fast vier Jahre auf dem Buckel, war aber damals schon nicht ganz so stark wie zeitgemäße Gaming-PCs. Mit seiner Aussage hat Josef Fares also vollkommen recht, erschreckende Insider-Enthüllungen sehen aber sicherlich anders aus. Für Informationen und Neuigkeiten rund um A Way Out besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite. Das Spiel soll in der ersten Hälfte des Jahres 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

