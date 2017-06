Auf Electronic Arts' E3-Show EA Play wurden erste Gameplay-Szenen aus A Way Out präsentiert. Die beiden Hauptprotagonisten Leo und Vincent lernen sich in dem Action-Adventure im Gefängnis kennen, ihnen gelingt der Ausbruch. Auf der Flucht gilt es eine Reihe von Rätseln zu lösen. Überdies bietet A Way Out spektakuläre Verfolgungsjagden.

Das Besondere an A Way Out: Der Titel lässt sich nur zu zweit kooperativ bestreiten, entweder im Splitscreen oder per Online-Koop. Entwickler von A Way Out ist das junge Indie-Team Hazelight, dessen Mitglieder aber durchaus Erfahrung in diesem Genre vorweisen können. Teile des Teams zeichneten nämlich bereits für Brothers: A Tale of Two Sons verantwortlich. A Way Out erscheint Anfang 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

