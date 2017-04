Hatred-Entwickler finden Publisher für ein Spiel mit Mittelalter-Setting

Der russische Publisher 1C Company hat auf seiner Webseite eine Kooperation mit dem umstrittenen Entwicklungsstudio Destructive Creations bekannt gegeben. Die Hatred-Macher arbeiten bereits seit 2015 an einem nach wie vor namenlosen Mittelalter-Titel. Details sind bislang Mangelware. Das Spielgeschehen fußt angeblich auf historischen Ereignissen. Es wird sowohl eine Singleplayer-Kampagne als auch einen Online-Multiplayer-Modus geben, jeweils mit "fortschrittlichen" Gameplay-Mechaniken.

Für den 9. Mai 2017 ist die offizielle Vorstellung von Destructive Creations' Mittelalter-Titel geplant. Auf der Kölner Gamescom (23. bis 26. August) soll Anspielen an Demostationen möglich sein. Möglicherweise erfahren wir auf der Messe auch den Release-Termin. Hierzu liegen nämlich ebenfalls noch keinerlei Informationen vor. Spätestens dann werden wir wohl auch wissen, ob uns eher ein Vertreter des Action-Genres wie das kürzlich erschienene For Honor, ein Rollenspiel wie Kingdom Come: Deliverance oder etwas völlig anderes erwartet.

Quelle: 1C Company