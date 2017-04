Frostpunk: Trailer zum neuen Survival-Spiel der This-War-of-Mine-Macher

11 Bit Studios hat einen ersten Trailer zu Frostpunk veröffentlicht. Spielszenen enthält der sehenswerte Clip allerdings erneut nicht. Überhaupt sind Details zu Frostpunk nach wie vor Mangelware. Schauplatz ist eine schockgefrostete Steampunk-Welt, in der die Menschheit nach neuen Wegen sucht, ihr Überleben zu sichern. Wie schon im Überraschungshit This War of Mine wird 11 Bit Studios die Spieler auch in Frostpunk wieder mit moralischen Dilemmas konfrontieren.

Erscheinen soll Frostpunk irgendwann im laufenden Jahr 2017. Eine PC-Version dürfte ausgemachte Sache sein. Fassungen für Konsolen, wie auch im Fall von This War, könnten zu einem späteren Zeitpunkt nachfolgen. Weitere Informationen zu Release, Plattformen und vor allem natürlich auch zum Gameplay will 11 Bit Studios in Bälde bekannt geben. Um eine Neuankündigung, wie verschiedentlich auf anderen Webseiten behauptet, handelt es sich bei Frostpunk übrigens nicht. Die Enthüllung fand bereits im Sommer des vergangenen Jahres statt.