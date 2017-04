Die Tierschutzorganisation PETA setzt sich weltweit für die Rechte und das Wohlbefinden von Tieren ein. In der Vergangenheit schalteten sich die Tier-Aktivisten bereits wegen einigen Videospielen ein und verurteilten Pelzkleidung in Warhammer oder auch das Angeln in Final Fantasy 15. Nun steht Nintendo mit seiner Minigame-Sammlung 1-2-Switch im Visier der Tierschützer, genauer gesagt geht es um das enthaltene Spiel "Kühe-Melken". So postete PETA am 30. März 2017 auf Facebook das Foto eines Beschwerdebriefes an Big N, in dem die unrealistische Darstellung des Melkens von Kühen kritisiert wird.

Darin zu lesen ist die Meinung der PETA-Präsidentin Ingrid E. Newkirk und eine Erläuterung, wie Kühe eigentlich im echten Leben gemolken werden. In der Realität sei dieser hochindustrialisierte Prozess eine regelrechte Gräueltat und Ausnutzung der Tiere - dies sollte man bitteschön in 1-2-Switch realistisch abbilden. "Wir haben mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Untersuchung von Milchbauernhöfen, wo Kühe für ihre Milch ausgenutzt werden. Können wir ein bisschen Realismus haben?", schreibt Newkirk in dem Brief.

Im weiteren Verlauf des Schreibens werden die realistischen Gegebenheiten detailliert ausgeführt: "Um das Melken von Kühen akkurat abzubilden, muss 1-2-Switch alle Aspekte der Milchwirtschaft zeigen, darunter die gewaltsame Besamung von Kühen, die in der Industrie "Rape Crack" genannt wird. Kühe produzieren Milch, um ihre Babys zu ernähren, aber ihr Nachwuchs wird ihnen nach der Geburt entrissen, damit Menschen Milch trinken können. Vielleicht könntet ihr eine passende Soundkulisse in euer Spiel einbauen, um die Spieler daran zu erinnern, dass sie durch das Trinken von Milch eine Industrie unterstützen, die Mütter von ihren Neugeborenen trennt."

Adäquates Videomaterial könne von der PETA gerne zur Verfügung gestellt werden und zeige die schmutzigen Bedingungen, welche ins Spiel eingebaut werden könnten. Weiterhin solle Nintendo lieber andere Aktivitäten simulieren, die keine Gräueltaten an Tieren glorifizieren - beispielsweise das Pflücken von Mandeln, aus denen sich Mandelmilch herstellen lässt. Besagten Brief findet ihr auf dem Facebook-Auftritt der PETA. Wie Nintendo auf dieses vorwurfsvolle Schreiben antwortet und ob das überhaupt der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

