1-2-Switch: ​Frau kann durch das Spiel mit ihrem blinden Mann spielen

Seit dem 3. März 2017 ist Nintendos neueste Konsole Switch im Verkauf. Neben dem hochgelobten Zelda: Breath of the Wild stehen seit dem Release auch einige andere Spiele in den Regalen - so auch 1-2-Switch. Während das neue Zelda bekannt wie ein bunter Hund und in aller Munde ist, findet 1-2-Switch eher weniger mediale Beachtung. Die Minispielsammlung macht aber aktuell auf Reddit mit einer ungewöhnlichen, persönlichen und ziemlich emotionalen Geschichte die Runde.

1-2-Switch ermöglich es einer Frau, mit ihrem blinden Ehemann zu spielen

In einem Forenbeitrag berichtet nämlich eine Frau darüber, wie sie mithilfe des Titels mit ihrem durch Diabetes erblindeten Ehemann spielen kann. So schildert Mandi Bundren unter dem Nicknamen "themanje" auf Reddit: "Ich kaufte 1-2-Switch, weil ich herausgefunden hatte, dass es ein wenig Ähnlichkeit mit Wii Play oder Wii Sports hat. Als er um 19 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, startete ich das Spiel und bat ihn, mit mir zu spielen. Ich erwartete nicht, dass wir länger als 15 Minuten spielen würden, aber es war nach 21 Uhr, als wir aufhörten. Wir probierten jedes Spiel, außer diejenigen, welche die Sehfähigkeit als Voraussetzung fürs Spielen haben. Ich war schlichtweg davon begeistert, wie zugänglich 1-2-Switch für blinde Menschen ist."

Bei 1-2-Switch sollen an die 20 von den 28 enthaltenen Spielen für Blinde zugänglich sein. Bei vielen Titeln muss man nicht, wie gewohnt, auf den Bildschirm gucken, sondern auf akustische Signale oder Rumble-Feedbacks der Joy-Cons reagieren. Kotaku gegenüber ging Bundren noch weiter ins Detail: "Er schlägt mich jedes Mal. Er ist auch sehr gut in 'Ping Pong' und 'Boxing Gym'. Für diese Spiele muss man seine Arme und Hände ziemlich schnell bewegen und ich kann da einfach nicht mit ihm mithalten. Meine liebsten Spiele sind 'Ball Count' und 'Shaver', weil es die sind, bei denen ich durchgehend gewinne.

